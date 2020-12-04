Варшава, , 10:58 — REGNUM Заместитель премьер-министра Польши Ярослав Говин выступил на заседании Европейской комиссии, в ходе чего заявил о возможности компромисса между Брюсселем и Варшавой по поводу бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Об этом передает Polskie Radio 24.

По мнению Говина, компромисс возможен лишь в случае, если предусмотренный в проекте бюджета механизм привязки распределения средств ЕС между странами-членами с соблюдением принципа верховенства права в их внутренней политике будет распространяться лишь на сферу использования европейских средств.

«Мы хотим быть уверены в том, что принцип будет применяется только к вопросам, связанным с прозрачным использованием средств ЕС», — отметил он.

«Если же механизм контроля за верховенством права будет распространяться на все сферы внутренней политики — это можно будет расценивать как давление и вмешательство во внутренние дела стран-членов», — подчеркнул политик.

Напомним, в проекте бюджета ЕС на 2021−2027 годы был закреплен механизм, связывающий распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. В связи с этим 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы, правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.