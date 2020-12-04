Баку, , 10:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Азербайджана вызовет посла Франции в Баку в связи с принятием Национальной ассамблеей Пятой республики резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службы МИД Азербайджана.

«Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции необоснованной и предвзятой резолюции, — говорится в сообщении. — Решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения другой стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Франции вечером 25 ноября абсолютным большинством голосов проголосовал за резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах. В тот же день госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Нагорного Карабаха не принесет пользы и не поможет мирному процессу.