Донецк, , 10:55 — REGNUM В результате обстрела с применением минометов украинскими силовиками южной части территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли два ополченца. Об этом 4 декабря сообщили журналистам в Народной милиции республики.

Как уточнили в милиции ДНР, утром 4 декабря со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) был начат обстрел с применением минометов калибра 120 мм, в ходе которого украинской стороной было выпущено 12 мин.

«С прискорбием сообщаем, что в результате вражеского обстрела двое наших защитников получили ранения несовместимые с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что, по мнению Народной милиции республики, главной целью ВСУ, которые целенаправленно открыли огонь по позициям наблюдателей, было добиться гибели военнослужащих ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат представителей силовых ведомств Украины, который вел корректировку огня по южной части территории ДНР, сбили ополченцы республики.