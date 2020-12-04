Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию с призывом ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Трансляция заседания велась 4 декабря на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Резолюция не носит обязательного характера, призыв в ней адресован администрации США и Европейскому Союзу. Авторы документа утверждают, что Россия пытается «пагубно повлиять» на внутреннюю политику в США, а также разжигать протесты в самих Соединённых Штатах и союзных им государствах.

Предлагается рассмотреть введение дополнительных ограничений против Пригожина и связанных с ним организаций. Конгрессмены полагают, что российский бизнесмен имеет отношение к «вмешательству» в американские выборы. Ему также приписывают контакты с так называемой ЧВК Вагнера в Ливии.

Читайте также: США ввели новые санкции против России

А также: Пригожин обвинил США в мировом диктате и уничтожении несогласных