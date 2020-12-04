Стокгольм, , 10:48 — REGNUM В связи с пандемией коронавирусной инфекции правительство Швеции приняло решение вновь перевести учеников гимназий на дистанционное обучение. Очное образование старшеклассников прекращается 7 декабря, а дистанционный формат освоения учебной программы будет действовать до 6 января. Однако профессор Каролинского института Йонас Людвигссон считает действия властей неуместными. Вместо этого он предлагает правительству подумать о введении масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Людвигссон признает, что это сейчас речь идет о не совсем обычной ситуации, однако он хочет видеть от правительства и Агентства общественного здравоохранения другие меры по инфекционному контролю, нежели закрытие гимназий.

«Я бы предпочел, чтобы, например, в общественном транспорте был установлен масочный режим, чтобы старшеклассники по пути в школу и обратно не заражали остальных пассажиров», — объяснил профессор.

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