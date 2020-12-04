Анкара, , 10:43 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани 4 декабря провели телефонный разговор. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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Эрдоган заявил в ходе встречи, что «крайне важно упорно пресекать любые действия, которые могут поставить под вопрос территориальную целостность и суверенитет Азербайджана».

В ходе встречи, в которой обсуждались шаги по укреплению турецко-иранских отношений, были рассмотрена также региональные события.

Эрдоган в ходе встречи также выразил глубокие соболезнования иранскому народу и семье покойного в связи со смертью иранского ученого Мухсин Фахризаде, который погиб в результате убийства.

Кроме того, Эрдоган отметил, что в Нагорно-Карабахском конфликте наступила новая эра, и что в этот период крайне важно предотвратить пересмотр территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также установить прочный мир и стабильность, что принесёт пользу всем странам региона, включая Армению.