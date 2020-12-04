Джакарта, , 10:37 — REGNUM Саудовская Аравия просит Индонезию поддержать кандидатуру страны на проведение Азиатских игр в 2030 года, сообщает Antara.

Посол Саудовской Аравии Эсам Абид Алтагафи посетил министра молодежи и спорта Индонезии Зайнудина Амали.

«Саудовская Аравия уделяет огромное внимание развитию спорта. Мы решили предложить провести Азиатские игры в 2030 году», — отметил посол Саудовской Аравии в Индонезии.

«Сотрудничество между Саудовской Аравией и Индонезией выстраивается в различных сферах. Конечно, есть много вещей, которые можно развивать в области спорта», — заявил министр спорта Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Финляндии вручила верительные грамоты президенту Саули Ниинистё.

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