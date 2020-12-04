Стокгольм, , 10:47 — REGNUM Правительство Швеции желает установить более высокие требования к социальным работникам с тем, чтобы они хорошо владели шведским языком. Об этом в эфире SVT заявила министр финансов страны Магдалена Андерссон, которая пообещала в скором времени предпринять меры по повышении квалификации соцработников, не владеющих шведским языком в достаточной мере.

Министр подчеркнула, что одних курсов шведского языка для эмигрантов недостаточно. Особенно это касается тех, кто работает в сфере социального обеспечения. Поэтому в бюджете Швеции были предусмотрены целевые инвестиции, направленные на улучшение языковых навыков сотрудников учреждений по уходу за пожилыми людьми, дошкольных учреждений и медицинских учреждений, отметила она.

«Чтобы иметь возможность общаться с пациентом или престарелым человеком, необходимо хорошее знание языка», — заявила министр финансов Андерссон.

Подчеркивается, что в первую очередь шведские власти сосредоточат свои усилия по повышению языковой квалификации тех сотрудников, которые уже заняты в сфере социального обеспечения.