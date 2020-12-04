Пекин, , 10:42 — REGNUM Оппозиционный политик Тед Хуэй, ранее представлявший в законодательном совете Гонконга Демократическую партию, намерен укрыться в Великобритании от судебного преследования. Об этом он заявил в Копенгагене, сообщает 4 декабря китайская газета South China Morning Post.

В Данию политик прибыл на этой неделе. Он заявил, что в Гонконге ему грозит суд и лишение свободы. Родители, супруга и дети оппозиционера недавно также покинули Гонконг.

Издание напоминает, что 38-летний Тед Хуэй фигурирует в делах, возбуждённых после антиправительственных выступлений в Гонконге в минувшем году. Тогда были сорваны заседания парламента. Решением суда политика выпустили под залог, он смог бежать за границу. Не исключено, что теперь другим подозреваемым будет сложнее выйти под залог.

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