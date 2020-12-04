Бамако, , 10:36 — REGNUM Первые 300 британских военнослужащих прибыли в Мали, чтобы поддержать миротворческую миссию ООН в стране, страдающей от активности боевиков. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на постановление министерства обороны Великобритании.

Всего в миссию ООН в Мали входят 14 000 миротворцев из 50 стран. Все они преследуют цель защитить население Мали от растущего «исламистского насилия».

Более 5000 французских военнослужащих поддержали операцию, однако президента Эммануэля Макрона призывают сократить контингент в Мали.

Миссия ООН в Сахельском регионе Африки считается самой опасной миротворческой операцией в мире.