Москва, , 10:29 — REGNUM Спецслужба Норвегии не первый год занимается примитивной пропагандой, запугиванием населения и поиском врагов, заявили 4 декабря в посольстве России в Осло.

Таким образом в посольстве РФ прокомментировали сообщения Полицейской служба безопасности Норвегии (PST) о том, что российские и китайские спецслужбы якобы собирают сведения о нефтяном секторе страны.

«Спецслужба (Норвегии) не первый год занимается примитивной пропагандой, запугиванием населения Норвегии, поиском врагов там, где их нет», — говорится в заявлении российского посольства, опубликованном в Facebook.

В посольстве уточнили, что вместо демонизации России Норвегии следует подумать о налаживании предметного сотрудничества с компетентными органами РФ в интересах обеспечения реальной безопасности граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Dagens Næringsliv со ссылкой на PST сообщило, что Россия и Китай якобы занимаются тайным сбором информации о нефтяном секторе Норвегии.

Согласно утверждениям норвежских спецслужб, российские и китайские спецслужбы вызнают информацию и о частных, и о государственных компаниях Норвегии. Якобы ведётся слежка и за научными исследованиями, а также за официальными ведомствами Норвегии.

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