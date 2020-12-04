4 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

«Венгерская проблема» в Закарпатье – это не столько проблема, сколько паранойя западно-украинских национал-радикалов, панически опасающихся ухода региона в объятия красно-бело-зеленого венгерского триколора. Отсюда и постоянные украино-венгерские инциденты, алармистски раздуваемые ангажированной прессой. И с удовольствием подхватываемые украинской властью, изнывающей в поисках образа «внешнего врага».

Андрей Ганжа, , 10:24 — REGNUM



Канцелярия премьер-министра Венгрии

«Венгерская проблема» в Закарпатье — это не столько проблема, сколько паранойя западно-украинских национал-радикалов, панически опасающихся ухода региона в объятия красно-бело-зеленого венгерского триколора. Хотя личный опыт общения убеждает: меньше всего закарпатские венгры хотят прекращения существования своей общины. А зачем? Они и так уже почти все имеют венгерские паспорта и по факту являются гражданами Евросоюза в отсталой стране. Со всеми вытекающими отсюда профитами. А в Венгрии что? В Венгрии их часто называют «оросами», «русскими». В современной Европе это совсем не комплимент.

Но украинским радикалам, как и центральной власти, необходим «враг». Поскольку без его образа очень трудно объяснить: как за какие-то семь лет можно было загнать страну в состояние прогрессирующего коллапса. Это в целом. А если в частности: то как объяснить откровенный провал «Слуг народа», недавних триумфаторов украинской политики на прошедших местных выборах? Кстати, всё то, о чем пойдет речь ниже, по мнению моего доброго знакомого закарпатского журналиста Владимира Маски, во многом связано именно с выборами: это «дымовая завеса», лебединая песня главы Закарпатской администрации Алексея Петрова, увольняемого за невыполнение задания по смене мэра Ужгорода.

Вот и гоняют национальные меньшинства образовательно-языковыми кнутами да частными «инцидентами». А венгров гоняют так, что впервые в европейских ОФИЦИАЛЬНЫХ документах в отношении Украины использовали термин «гражданская война».

Это стало возможным в результате «инцидента в Сюрте». Сюрте — село между Ужгородом и Чопом, центр объединенной территориальной общины. Населено в основном этническими венграми. 30 ноября только что избранные депутаты «Сюртивской ОТО» после присяги дружно спели гимн Венгрии вместо гимна Украины. Тайком снятое видео стало популярным в интернете, «патриотически» настроенные пользователи подняли антивенгерскую волну. Закарпатские интернет-ресурсы опубликовали провокационный видеоролик с изображением неизвестного мужчины в маске и символикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на фоне указателя населенного пункта Берегово (центр венгерской ирреденты). На видео он выступает с угрозами в отношении венгров (это видео уже заблокировано на YouTube).

А СБУ начало обыски в Венгерском колледже Закарпатья имени Ференца Ракоци, в здании благотворительного фонда Закарпатского центра экономического развития имени Эгана Эде, в штаб-квартире Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ) в Ужгороде и в квартире главы KMKSZ Ласло Брензовича.

Ни «патриоты», ни силовики не сообразили, что Himnusz был спет не ВМЕСТО, а после обязательного гимна Украины. А ведь это совершенно меняет картину происшедшего: после обязательной церемонии депутаты могут петь хоть Shine On You Crazy Diamond. То есть становится понятно, что видеозапись носит недостоверный и провокативный характер.

На следующий день после инцидента, 1 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал к себе венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за исполнения венгерского гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги. Ладно, «патриоты» могут этого не знать, но главный по иностранным делам в стране обязан знать, что Himnusz Ференца Кельчи официально стал гимном Венгрии только в 1989 году, а до этого рассматривался как молитва. Об этом Кулебе не без троллингового ехидства напомнило в своем «заявлении» посольство Венгрии: «Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленый). Они сохраняются и используются венгерскими общинами во всём мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, проживающими в Украине».

Но всё это — «дежурные танцы» вокруг уже привычной проблемы. А новация — в той неожиданно резкой позиции, которую занял в этой связи Будапешт. Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях на Закарпатье ситуацию «гражданской войны»: «Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье» (совместное заявление депутатов Европарламента от партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП), опубликованное 1 декабря). И следует учесть, что «Фидес» и ХДНП — это и есть правительственная коалиция в современном парламенте Венгрии (133 мандата из 199).

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к министрам иностранных дел стран НАТО с двумя просьбами. Кроме проявления солидарности, он призвал не оказывать давление на Венгрию, чтобы она отказалась от своего вето на проведение заседаний Совета Украина — НАТО на министерском уровне. После обыска в понедельник он сказал, что никто не может ожидать такого жеста от Венгрии после таких событий.

Поскольку Венгрия и Польша сейчас являются «возмутителями спокойствия» в Европе (блокируют принятие евробюджета), то Европа и относится к ним с особым трепетом, стараясь «не будить зверя». С трепетом отреагировал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что Альянс «не будет вмешиваться в спор Венгрии и Украины и призывает обе страны самостоятельно решить конфликт». Придворные украинские медиа отреагировали на это заявление Столтенберга с непонятным оптимизмом. Хотя, по сути, оно означает, что атлантисты не станут реагировать и на жалобы Киева по поводу подогреваемых Будапештом автономистских настроений. То есть сухой остаток «инцидента Сюрте» таков: Киев получил новое препятствие в своих евроинтеграционных устремлениях, а Будапешт расширил окно своих возможностей в действиях на Украине.

У венгров есть замечательный танец — чардаш. Он начинается с медленного вступления по кругу, но развивается в крайне стремительном ритме. Действия Украины в своем Закарпатье чем-то напоминают чардаш. Начавшись с глупо-вальяжных решений Украины по поводу образования и языка, он ускорился до ритмов «гражданской войны». И все по кругу, все по венгерским граблям.