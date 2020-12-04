Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Действующий американский президент Дональд Трамп заблокирует проект военного бюджета, который согласовали обе палаты Конгресса США, из-за упоминания в документе освобождения соцсетей от ответственности. О намерении наложить вето на проект он написал в Twitter.

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Речь идёт о военном бюджете на 2021 финансовый год, который начался в США с 1 октября. По словам Трампа, ему грустно за страну. Судя по всему, глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец Джеймс Инхоф не включит в документ прекращение Раздела 230, то есть закона об этике в сфере коммуникаций.

«Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето», — подчеркнул американский лидер.

Указанный раздел защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление, модерацию пользовательского контента. Трамп ранее взялся регулировать работу соцсетей, заявив, что соцсети замешаны в политике, а значит, не должны быть защищены от ответственности.

Предполагалось, что военный бюджет США на будущий год составит $740 млрд.