Аддис-Абеба, , 10:19 — REGNUM Боевые действия на севере Эфиопии еще не закончились, заявил ведущий представитель «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ) в эфире телеканала «Тыграй ТВ», контролируемом партией НФОТ.

Напомним, что в федеральном правительстве, которое начало боевые действия с войсками НФОТ 4 ноября, заявили, что заключительная фаза конфликта завершилась в минувшую субботу, 28 ноября, когда его солдаты захватили столицу региона Тыграй, Мэкэле.

Однако представитель НФОТ Гетачеу Реда сказал, что война продолжается на разных фронтах.

Получение проверенной информации из Тыграя по-прежнему затруднено, поскольку связь в большей части региона по-прежнему прервана.

Гетачеу добавил, что руководство НФОТ покинуло Мэкэле, потому что они не хотели войны в городе.

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