Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Власти Соединённых Штатов обсуждают возможность заключения сделки с арестованной в Канаде финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что минюст США предлагает ей признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения из 23, которые были предъявлены компании Huawei и Ваньчжоу в Соединённых Штатах.

Если она пойдёт на сделку с властями, по данным источников издания, минюст готов будет отсрочить уголовное преследование, а позднее снять с Ваньчжоу обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, уступив давлению США, принял решение о «двойном» характере нарушений, якобы допущенных финансовым директором китайской высокотехнологичной компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

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