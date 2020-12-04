Новосибирск, , 10:06 — REGNUM Медицинские маски в Муниципальной аптечной сети Новосибирска стоят дороже, чем в других аптеках, потому что их закупили по высокой цене. Об этом на сессии горсовета сегодня, 4 декабря, заявил заместитель мэра Валерий Шварцкопп.

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«В феврале 2020 года на складах МАС находилось 180 тысяч одноразовых масок. По тем временам это был годовой запас. С началом распространения коронавирусной инфекции этот запас у нас был выкуплен практически молниеносно по 5 рублей за маску. Было принято решение по 30 рублей купить 1,5 миллиона, — цитируют «НГС Новости» Шварцкоппа. — И сегодня мы с вами в разных аптеках видим массу разновидных масок. Но вы, наверное, понимаете, что, купив маску по определённой цене, аптечная сеть не может её продавать по рублю. Это старые запасы, на сегодняшний день мы не приобретаем новых».

По словам начальника департамента по соцполитике мэрии Ольги Незамаевой, из-за снижения цены у аптечной сети есть вопросы от прокуратуры, потому что «в соответствии с бюджетным кодексом мы наносим ущерб, снижая цены».