Сухум, , 10:06 — REGNUM План интеграции России и Абхазии, изложенный в «Программе формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства РА с законодательством РФ» предполагает создание между двумя государствами объединения, похожего на Евросоюз. Об этом, как передает агентство «Апсадгьыл-инфо», 3 декабря заявил на совещании с членами абхазской Общественной палаты президент Абхазии Аслан Бжания.

«Такому союзу стран будет проще отражать глобальные угрозы и отстаивать национальные интересы на мировой арене», — сказал Бжания.

Он подчеркнул, что этот союз не предполагает отмену границ или какой-либо ущерб для суверенитета. Бжания также отметил, что положения программы можно обсуждать и менять, для чего была создана рабочая группа.

Стоит отметить, что программа интеграционных процессов была принята по итогам встречи в Сочи Бжании с президентом России Владимиром Путиным. Планируется осуществить гармонизацию законодательства двух стран в сферах экономики, финансов, таможенном праве, энергетике, а также в социальных сферах. Мероприятия этой программы планируется осуществить в течение двух или трех лет.

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