Варшава, , 10:01 — REGNUM Политический аналитик из Польши, профессор Рышард Легутко в интервью Polskie Radio 24 заявил, что сегодняшней целью институтов Европейского союза является «свержение польского руководства и дестабилизация общества в республике».

Легутко напомнил, что Брюссель имеет претензии к Варшаве далеко не первый год, поэтому тема верховенства закона и ограничения права на аборт — это лишь «повод для очередных нападок, а не главные причины кризиса в отношениях».

»С самого начала, после того, как партия «Право и справедливость» победила на выборах в Польше в 2015 году, у руководства ЕС резко появилось много претензий к Варшаве. Поэтому я думаю, что у Брюсселя цель — свергнуть польское правительство и дестабилизировать общество, политическую ситуацию в стране. Всё это просто маскируется под красивыми словами», — подчеркнул аналитик.

При этом, по словам профессора, оппозиция и различные антиправительственные движения поддерживаются со стороны ЕС, потому что они выражают свою поддержку протестным движениям в Польше. «Все мы знаем, что из себя в реальности представляют эти движения. Они уже были пойманы на хулиганстве, на вандализме в отношении церквей, на нападениях на несогласных с ними людей. Всё это в ЕС принимают, поддерживают и награждают», — указал Легутко.

Напомним, новый виток кризиса в отношениях Брюсселя и Варшавы начался вокруг бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Так, в документе оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. В связи с этим, 16 ноября Польша официально наложила вето на проект бюджета: правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.

Кроме того, 26 ноября Европейский парламент принял резолюцию с осуждением решения Конституционного суда Польши о необходимости ужесточения запрета на проведение абортов в республике. Документ носит рекомендательный и декларативный характер, к исполнению не обязателен.