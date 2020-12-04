Хельсинки, , 09:59 — REGNUM Посол Индонезии в Финляндии Рату Сильви Гаятри вручила верительные грамоты президенту Саули Ниинистё, сообщает Antara.

Посол представила оригиналы документов и копии верительных грамот президенту Финляндии через министерство иностранных дел Финляндии. Получение верительных грамот знаменует собой официальное начало миссии Рату Сильви Гаятри в Финляндии.

Во время своего назначения посол заявила, что у нее есть несколько приоритетов для сотрудничества между Индонезией и Финляндией, а именно: расширение возможностей для торгового и инвестиционного сотрудничества, расширение сотрудничества в сфере образования и развитие дипломатии в области здравоохранения.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо назначил Рату Сильви Гаятри послом Индонезии в Финляндии и Эстонии 14 сентября 2020 года. Посол прибыла в Хельсинки со своей семьей 30 октября 2020 года. Ранее Рату Сильви Гаятри занимала должность генерального консула Республики Индонезия в Гуанчжоу (Китай).

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