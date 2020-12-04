Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Статья директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, которая ранее была опубликована в газете The Wall Street Journal и в которой Китай называется первостепенной угрозой американской нацбезопасности, содержит искаженные факты, что говорит об укорененном в сознании образе мышления и идеологических установках времен холодной войны у некоторых людей в данной стране. Об этом 4 декабря говорится в сообщении посольства Китая в США на странице китайского диппредставительства в соцсети Twitter.

«В статье просто искажаются факты, что обнажает укоренившийся со времен холодной войны образ мышления и идеологические предрассудки некоторых людей в США», — говорится в заявлении посольства КНР.

Также в нем отмечается, что попытки таких людей «сдерживать» КНР являются провальными, так как идут против «исторического тренда» и ожидания жителей планеты Земля о мире, развитии и сотрудничестве.

Кроме этого, в китайском посольстве указали, что это американское правительство и некоторые компании совершают «широкомасштабные, организованные и совершающиеся без разбора киберкражи, слежение и атаки».

При этом в посольстве КНР заявили, что надеются на то, что США перестанут «совершать безосновательные нападки» и клеветать на Компартию страны и китайские компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор американской национальной разведки Джон Рэтклифф заявил, что китайские власти предпринимают попытки оказывать существенное влияние на принятие законов в США.