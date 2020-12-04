Москва, , 09:51 — REGNUM Москва осуждает стремление ряда государств и объединений политизировать вопрос вакцинации от COVID-19, заявил 4 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения», — сказал он на заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с коронавирусом.

Министр отметил, что антисолидарные решения могут отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что объём произведённой в стране вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения. В первую очередь добровольную и бесплатную вакцинацию начнут с двух групп риска — врачей и педагогов.

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