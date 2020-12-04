Махачкала, , 09:50 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом, продолжит лечение в Москве. Решение о переводе руководителя региона в одну из больниц столицы было принято после консилиума дагестанских и московских врачей, сообщается 4 декабря на странице администрации главы и правительства республики в Instagram.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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Состояние Меликова оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что он находится в постоянной связи с коллегами и продолжит работать в дистанционном режиме.

Напомним, о факте заражения Меликова коронавирусной инфекцией стало известно 25 ноября. Изначально он проходил лечение амбулаторно в Махачкале, однако 2 декабря по рекомендации медиков был переведен в больницу «в целях предотвращения ухудшения здоровья».

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