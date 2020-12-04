Виндхук, , 09:44 — REGNUM Человек по имени Адольф Гитлер Уунона был избран членом городского совета от правящей партии Намибии «Организация народов Юго-Западной Африки». Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Политик, который обычно представляется как Адольф Уунона, получил 85% голосов на выборах в прошлом месяце в городе на севере страны.

«Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, за что выступает Адольф Гитлер», — сказал Уунона корреспонденту Bild.

«Это было вполне нормальное имя для меня в детстве. Только подрастая, я понял, что этот человек хотел завоевать весь мир. Я не имею никакого отношения ни к одной из этих вещей», — добавил он.

Намибия является бывшей немецкой колонией, и некоторые топонимы до сих пор напоминают о том времени.

В стране также существует небольшое немецкоязычное меньшинство.

Немецкая оккупация Намибии, которая закончилась после Первой Мировой войны и предшествовала приходу Гитлера к власти, имеет горькие воспоминания для людей в африканской стране.

Между 1904 и 1908 годами немецкие колониальные войска убили более 80% населения Намибии этнических нама и гереро. Историки называют произошедшее «забытым геноцидом».