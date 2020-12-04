Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин 9 ноября 2020 года приняли совместное решение о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно принятому решению, прекращение огня наступило в регионе 10 ноября 2020 года в полночь, а Армения и Азербайджан остановились на занятых позициях. Помимо этого, стороны договорились о введении российских миротворцев на территорию вдоль коридора между двумя государствами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил о том, что российский лидер находится на постоянной связи с лидерами Армении и Азербайджана относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Одновременно в Армении продолжаются стихийные протесты против Никола Пашиняна и попытки оппозиции сместить премьер-министра с должности.

О том, как развивается ситуация, рассказывает ИА REGNUM.

Нагорный Карабах