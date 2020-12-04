4 Декабря
 
10:43

Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани 4 декабря провели телефонный разговор. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

10:04

Посла Франции в Баку вызовут в МИД Азербайджана по причине принятия Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.