Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Разъяснение российской аудитории особенностей «американской демократии» и принципов «свободы» СМИ предусмотрено программами, которые оплатит Госдепартамент США. Об этом сообщает 4 декабря RT со ссылкой на документацию о грантах.

Так, программа «Делиться Америкой с Россией» продвигает понятия «американских ценностей демократии», «свободы» и «открытого общества», а также рассказывает о взаимодействии государства и граждан в «демократическом обществе». Она ориентирована в том числе на гражданских лидеров, женщин, представителей национальных меньшинств. На эту программу выделяют до $500 тыс.

В рамках другой программы — «СМИ и информация в России» — аудитории расскажут о «свободе прессы», правах и обязанностях журналистов «в демократическом обществе», способах выявления дезинформации. Финансирование также составит до $500 тыс. Курировать программы будет посольство США в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США решил выделить до $350 тыс. на продвижение в России американской культуры.

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