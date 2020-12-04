Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Внешнеполитическая команда кандидата в президенты США Джозефа Байдена планирует тщательно изучить письма, которыми обменивались действующий глава Белого дома Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что это не личная переписка Трампа, а обмен посланиями между руководителями двух стран.

Источник, близкий к новой администрации Байдена, сообщил, что данные письма помогут нарисовать более богатый психологический портрет северокорейского лидера и дать представление о его отношениях с Дональдом Трампом.

Известно, что главы США и КНДР начали обмениваться письмами с 2018 года.

Между тем, в сентябре 2020 года в книге ведущего американского журналиста Боба Вудворда «Гнев» было опубликовано порядка 20 писем между руководителями двух стран.