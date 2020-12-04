Пекин, , 09:06 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса необходимо отменить все односторонние санкции, заявил глава МИД Китая Ван И, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН.

«Мы должны создать благоприятную международную обстановку для борьбы с эпидемией», — сказал он, заявив о необходимости «отменить все виды односторонних санкций».

Ван И также добавил, что всем конфликтующим сторонам следует активно поддержать предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о глобальном прекращении огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 4 декабря, Соединённые Штаты внесли четыре компании Китая в чёрный список в соответствии с законом о национальной обороне США (NDAA).

В Пентагоне заявили, что США и дальше будет противодействовать стратегии Китая по развитию оборонно-промышленного комплекса, которая предусматривает модернизацию Народно-освободительной армии Китая путём обеспечения доступа к передовым технологиям.

Читайте также: Конгресс США одобрил законопроект для «делистинга» китайских компаний