Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Об обстоятельствах, при которых Джозефом Байденом была получена травма ноги во время игры с собакой, рассказал сам кандидат в президента США от американской Демпартии, которого ведущие СМИ страны назвали победителем на выборах. Он сообщил об этом 4 декабря в интервью телекомпании CNN.

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По словам Байдена, он сломал ногу после того, как «вышел из душа».

«Щенок бросил передо мной мячик. Я проходил по небольшому коридору по пути в спальню. И я схватил мячик, а он побежал. Я, шутя, побежал за ним и схватил за хвост. А потом он поскользнулся на коврике, а я споткнулся об этот коврик», — сказал он.

Также американский политик уточнил, что по совету медиков он из-за травмы теперь «все чаще» носит специальный сапог.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден поскользнулся во время игры со своей собакой и в результате этого вывихнул лодыжку.