Ташкент, , 08:53 — REGNUM Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров лично доставил в Узбекистан образцы вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе российского министерства.

Отмечается, что вакцина необходима узбекистанской стороне для испытаний и последующей регистрации. Это позволит наладить промышленное производство российской вакцины.

Образцы вакцины принял первый заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Холмамат Норбоев.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и узбекская фармацевтическая компания LAXISAM договорились о поставке в Узбекистан 35 млн доз вакцины «Спутник V».

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