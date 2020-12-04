Бишкек, , 08:42 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии отстранила от выборов 43 кандидата в президенты. Об этом 4 декабря сообщили в информационном отделе ЦИК по проведению выборов и референдумов.

Необходимое количество подписей в свою поддержку и избирательный залог в размере 1 млн сомов ($11,8 тыс.) в установленный срок смогли собрать 20 из 63 кандидатов.

ЦИК Киргизии начала проверку подлинности подписей. В комиссии предупредили, что эта процедура может отсеять еще какое-то число кандидатов в президенты.

Напомним, период предвыборной агитации в Киргизии начинается с 15 декабря. Досрочные выборы президента республики пройдут 10 января 2021 года.

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