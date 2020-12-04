Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии 3 декабря обнародовала окончательные итоги парламентских выборов. Результаты голосования были размещены на сайте ЦИК.

Согласно опубликованным данным, правящая партия «Грузинская мечта» получила 48,22% и 60 мест в парламенте по партийным спискам. Также кандидаты от этой партии победили на всех 30 мажоритарных округах. Таким образом, у «Грузинской мечты» 90 депутатских мандатов.

Самой популярной оппозиционной политсилой, по информации Центризбиркома, стал блок «Единое национальное движение — Сила в единстве», который набрал 27,18% голосов и получил 36 мест. «Европейская Грузия» набрала 3,79% и получила пять мест в парламенте.

«Альянс патриотов», блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Строителя», «Гирчи» и «Лело для Грузии» получили по четыре места в парламенте, партия «Алеко Элисашвили — Граждане» — два места, «Лейбористская партия» — одно.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Между представителями «Мечты» и лидерами оппозиции идут переговоры. В правящей партии заявляют, что не будут проводить досрочные выборы, а в оппозиционных отказываются соглашаться на что-то другое, кроме перевыборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер ЕНД пугает Тбилиси ухудшением отношений с НАТО и ЕС