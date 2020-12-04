Джакарта, , 08:30 — REGNUM ООН одобряет использование каннабиса в медицинских целях и его влияние на Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что 27 из 53 стран — членов Комиссии по наркотическим средствам выразили поддержку, разрешив использование марихуаны в медицинских целях.

В Индонезии полемика об использовании марихуаны в качестве медицинского средства появилась после того, как в августе 2020 года министр сельского хозяйства страны Сяхрул Ясин Лимпо официально приравнял каннабис к лекарственным растениям.

В постановлении министерства сельского хозяйства Индонезии марихуана включена в список лекарственных растений. При этом в законе № 35 от 2009 года о наркотиках марихуана классифицируется как наркотик I класса наряду с метамфетамином, кокаином, опиумом и героином. Разрешение на употребление наркотиков I класса выдаётся только в определенных случаях. В иных случаях это считается незаконным.

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