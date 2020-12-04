Вашингтон, , 08:17 — REGNUM В Соединённых Штатах обе палаты Конгресса согласовали проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который предполагает введение ограничительных мер против Турции из-за покупки российских ЗРС С-400.

В проекте бюджета отмечается, что не позднее чем через 30 дней после выступления в силу закона, глава Белого дома должен ввести пять или более ограничительных мер в отношении чиновников Турции, которые участвовали в закупках российских ЗРС.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон неоднократно выражал недовольство фактом приобретения Турцией российских комплексов С-400, заявляя, что Россия может через эти системы получать секретную информацию об американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

Власти США исключили Анкару из участия в программе производства F-35A в июле 2019 года сразу после получения Турцией российских систем ПВО С-400.

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