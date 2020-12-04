Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден в ходе президентских выборов обошел своего соперника, действующего главу Белого дома Дональда Трампа на 7 млн голосов, сообщается на сайте компании Cook Political Report, которая проводит социологические исследования.

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Так, по информации этой фирмы, претендент от Демпартии заручился поддержкой 81 264 673 избирателей, а республиканец — 74 210 838 американских граждан. Исходя из этих цифр, Байден обошел Трампа на 4,4 процента по общему числу проголосовавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября телеканал NBC News объявил, что набранные Джо Байденом более 80 млн голосов на президентских выборах являются рекордом за всю историю голосования в стране.

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