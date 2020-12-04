Джакарта, , 08:06 — REGNUM Индонезия репатриировала десятки индонезийских граждан, которые стали жертвами торговли людьми на Ближнем Востоке, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в общей сложности 43 индонезийских гражданина были отправлены на родину. Большинство из них были репатриированы из Сирии.

«Отправка рабочих-мигрантов на Ближний Восток по-прежнему широко распространена, в то время как политика моратория показывает, что они уязвимы и становятся жертвами торговли людьми», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что государство приветствует первоначальное соглашение о продолжении мирных переговоров в Афганистане.

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