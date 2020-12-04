Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен использовать «многосторонний подход» в отношениях с Россией, Ираном и Китаем, когда займёт высший государственный пост. Об этом он 3 декабря заявил в интервью телеканалу CNN.

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По его словам, такой подход будет заключаться в том, чтобы действовать совместно с союзниками. В этом случае США не придётся добиваться своих целей «в одиночку».

«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими», — сказал Байден.

Возможными союзниками он назвал страны Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Однако, сказал собеседник телеканала, с некоторыми из них придётся восстановить отношения, поэтому в ближайшие месяцы его ожидают «сложные переговоры».

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