Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил о важности присутствия действующего американского лидера Дональда Трампа на его инаугурации 20 января. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN.

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"Думаю, что это было бы важно с точки зрения того, что мы могли бы продемонстрировать завершение этого хаоса, который возник, что произошла мирная передача власти, соперничающие стороны стояли бы рядом, обменялись рукопожатием и двинулись дальше», — заявил Байден.

Он также выразил беспокойство подрывом имиджа США в глазах мирового сообщества. По мнению Байдена, ситуация вокруг возможных фальсификаций на президентских выборах повлияла на отношение других стран к Соединенным Штатам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал продолжить борьбу за честные выборы в стране. По его мнению, масштаб фальсификаций в ходе голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах оказался невиданным.

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