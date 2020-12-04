Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Китайские власти предпринимают попытки оказывать существенное влияние на принятие законов в США, заявил директор американской национальной разведки Джон Рэтклифф в интервью телеканалу CBS.

По его словам, таким образом Китай якобы пытается лоббировать выгодные для себя законодательные инициативы. Рэтклифф рассказал, что для этого КНР прибегает к различным нечестным методам, включая шантаж и подкуп.

Глава разведки также отметил, что указанная информация была представлена в соответствующие комитеты в Конгрессе США. Он добавил, что эти сведения были оценены конгрессменами как «неожиданные и вызывающие беспокойство».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Россия, Китай и Северная Корея, а также террористические группировки представляют для США главную угрозу в мире.

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