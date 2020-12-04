Каракас, , 06:42 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро предпринимал попытки встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом глава Боливарианской Республики рассказал в видеовыступлении на своей странице в Twitter.

«Дональд Трамп дважды хотел со мной встретиться. Один из них — в сентябре 2018 года, когда я находился в Нью-Йорке. Нас позвали, и встреча была почти готова, но Джон Болтон и Майк Помпео ей помешали», — заявил Мадуро.

По его словам, за все время нахождения Трампа в должности президента США встреч на высшем уровне с руководством Венесуэлы не проводилось. Представителям Вашингтона и Каракаса приходилось поддерживать отношения через Госдеп США или посредников. При этом Мадуро подчеркнул, что готов к открытому диалогу с Соединенными Штатами в любое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США осудил Венесуэлу за приговор бывшим руководителям компании Citgo, обвиняемых в коррупции. По мнению американского госсекретаря Майка Помпео, вынесение обвинительного приговора является неправомерным.

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