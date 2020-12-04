Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Палата представителей и Сенат американского Конгресса внесли согласованные поправки, ужесточающие санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», в проект оборонного бюджета США на 2021 год. Об этом говорится в распространённом 3 декабря совместном заявлении двух палат законодательного органа.

Документ предусматривает санкции в отношении лиц, содействующих продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, а также сопутствующих услуг.

При этом палаты согласились исключить поправку, которая разрешала президенту США отказаться от применения санкций, если оно противоречит американским национальным интересам.

На следующем этапе палата представителей и Сенат должны проголосовать за согласованный проект оборонного бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания придумало способ обхода санкций США против «Северного потока — 2». Для этого планируется создать спецфонд.

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