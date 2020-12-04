Пекин, , 06:04 — REGNUM Китайское правительство сможет предоставить вакцину от коронавируса развивающимся странам после завершения испытаний, заявил 4 декабря министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на спецсессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

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«Мы завершаем испытания нашей вакцины. Как только они увенчаются успехом, будем готовы предоставить ее всем развивающимся странам», — сказал китайский дипломат.

Он добавил, что сейчас в Китае проходит третья стадия клинических испытаний пяти вакцин, а передача препарата нуждающимся странам «станет общим благом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четыре типа вакцин, разработанных и произведенных в КНР, использовались для прививок в общей сложности 60 тыс. добровольцев.

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