Новосибирск, , 05:24 — REGNUM В Новосибирской области собственники торговых центров готовы отключить зону Wi-Fi на фудкортах, установить защитные экраны и сделать «умную» рассадку в кинозалах для возобновления их работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в минпромторге региона.Напомним, что работа фудкортов и кинотеатров в торгово-развлекательных центрах Новосибирской области с 16 ноября была приостановлена — для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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«Мы понимаем, что после принятия тех или иных ограничений бизнес отвечает мероприятиями по более строгому соблюдению методрекомендаций Роспотребнадзора. Что касается торговых центров, где не работают зоны фудкорта, кинотеатры, детские развлекательные центры, мы провели совещание с представителями бизнеса, чтобы понимать, насколько бизнес готов возобновить работу, и какие меры предприняли компании для обеспечения норм и требований санитарной безопасности, — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — Мы очень надеемся, что ограничения были правильно восприняты бизнесом и те мероприятия, которые торговые центры готовы внедрить, соответствуют всем нормам и требованиям».По словам Андрея Гончарова, бизнес ищет выход из ситуации.

«Однако многое зависит непосредственно от граждан, и мы требуем соблюдение ими масочного режима в ТЦ в том числе. Не все жители региона пока этот режим соблюдают, и мы с коллегами из Роспотребнадзора и полиции регулярно проводим контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима и иных мер как среди бизнеса, так и среди граждан. За нарушение предусмотрена административная ответственность. На физическое лицо за несоблюдение масочного режима штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо — от 100 до 300 тысяч рублей», — уточнил министр. За период с 15 апреля 2020 года в Новосибирской области проверено 3663 субъекта предпринимательской деятельности. Сумма штрафов составила около 2 млн рублей.