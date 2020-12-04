Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Соединённые Штаты будут препятствовать возможному размещению иранских ракет в Венесуэле, заявил 3 декабря спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс на интернет-семинаре, организованном Университетом имени Джорджа Мейсона.

По его словам, США будут противодействовать двум названным странам на всех этапах размещения вооружений.

«И если они попытаются это осуществить, то, по крайней мере при нынешней администрации, мы попытаемся их (эти ракеты — ред.) перехватить. А если они прибудут в Венесуэлу, то с ними разберутся в Венесуэле», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Элиотт Абрамс заявил, что предстоящие парламентские выборы в Венесуэле будут фиктивными, и что должностные лица в этой стране могут попасть в санкционные списки США, если допустят «фальсификации» при голосовании или подведении итогов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепе США пригрозили санкциями Венесуэле за «фальсификации» на выборах