Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден пообещал не вмешиваться в работу американского минюста с целью начать расследование в отношении кого-либо. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN.

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«Я не буду говорить им, что они должны или не должны делать. Я не буду говорить им привлечь к ответственности то или иное лицо», — пообещал Байден.

Он также выразил беспокойство в связи с намерениями действующего президента США Дональда Трампа помиловать нескольких осужденных из числа своих соратников. По мнению Байдена, это является нарушением верховенства закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники телеканала CNN заявили, что Трамп намерен помиловать сам себя заранее. Якобы таким образом действующий президент США пытается обезопасить себя от дальнейшего преследования.

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