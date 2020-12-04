Нью-Йорк, США, , 03:48 — REGNUM Некоторые страны не спешат выполнять рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно противодействию коронавирусной инфекции, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе спецсессии Генеральной Ассамблеи организации.

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По его мнению, этот факт подрывает совокупные усилия мирового сообщества в борьбе с пандемией, и из-за этого «вирус распространяется во всех направлениях».

Гутерриш подчеркнул, что, несмотря на создание вакцины от COVID-19, ситуация с SARS-CoV-2 не разрешится в кратчайшие сроки, а может даже растянуться на десятилетия. Генсек отметил, что пандемия уже вызвала серьезные проблемы, включая «крупнейший за последние восемьдесят лет экономический спад».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Антониу Гутерриш призвал выделить ООН $35 млрд на преодоление величайшего гуманитарного кризиса со времен Второй мировой войны.

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