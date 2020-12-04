Бразилиа, , 03:32 — REGNUM Предложение принять на вооружение армии Бразилии атомную бомбу рассмотрит комитет бразильского сената, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Речь идет об инициативе, выдвинутой еще в середине октября. В ней утверждалось, что для предупреждения «иностранного вмешательства» Бразилии необходимо иметь ядерное оружие. К началу ноября указанную петицию поддержали 20 тысяч бразильцев.

Предложение было направлено в профильный комитет, который в случае одобрения подготовит законопроект об этом виде вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Бразилии возобновили разработку уранового месторождения Итатаия.

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