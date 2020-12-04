Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой не способны создать условия для мирного разрешения конфликта в Донбассе, заявил 3 декабря посол России в США Анатолий Антонов. Об этом говорится в материалах дипломатического ведомства.

Комментируя прогресс в реализации решений, принятых на нормандском саммите в Париже 9 декабря 2019 года, Антонов отметил отсутствие признаков, которые бы указывали на стремление Киева к урегулированию конфликта.

«Одно ясно уже сейчас: команда Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке (Украины — ред.)», — сказал он.

По словам Антонова, сегодня в Донбассе продолжается дискриминация этнических русских и русскоговорящих. Кроме того, навязанная Киевом языковая политика нарушает множество международных норм.

Ранее председатель ОБСЕ Эди Рама заявил, что сторонам конфликта на востоке Украины не следует игнорировать Минские соглашения, нужно добиваться прогресса в их выполнении. Поводом для высказывания стал демарш ряда стран, бойкотировавших встречу в Совбезе ООН, посвящённую урегулированию конфликта.

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