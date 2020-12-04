Токио, , 03:21 — REGNUM Мировому сообществу необходимо объединиться перед угрозой пандемии коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе выступления на спецсессии Генассамблеи ООН.

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«Кризис напомнил нам о необходимости мирового единства. И чтобы преодолеть этот кризис, мы должны прийти к единому миру, а не разделенному миру», — заявил он.

По мнению Суги, ООН может стать площадкой, где все страны могут вести активную работу по противодействию пандемии. Также он выразил готовность принять участие в реформировании Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о намерениях правительства Японии выделить дополнительное финансирование для медицинских учреждений, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией. Также отмечалось, что для врачей и медработников в стране сохранят ежедневную надбавку в размере 15 тыс. иен.

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