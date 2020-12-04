Нью-Йорк, США, , 03:04 — REGNUM Разведывательные службы США не обладают информацией о фактах иностранного вмешательства в выборы президента, которые могли бы повлиять на итоги голосования, заявил 3 декабря директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в интервью телеканалу CBS.

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У него спросили, показывают ли имеющиеся разведданные, что итоги голосования могли изменить извне. «Такого мы не смогли установить на данный момент», — ответил Рэтклифф.

Глава нацразведки добавил, что все полученные данные ещё предстоит проанализировать, и сейчас этим занимают специалисты возглавляемого им ведомства.

Напомним, в октябре Рэтклифф заявлял, что Россия и Иран якобы предприняли усилия для получения информации о регистрации американских избирателей и получили её.

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