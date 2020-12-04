Гуанчжоу, Китай, , 02:59 — REGNUM Промежуточный народный суд города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая приговорил бывшего высокопоставленного политика из провинции Хайнань на юге страны к пожизненному тюремному заключению за взяточничество, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Бывший член Постоянного комитета Хайнаньского провинциального комитета Компартии Китая и бывший секретарь муниципального комитета КПК по городу Хайкоу Чжан Ци был приговорен судом также к конфискации в пользу государственной казны всего его личного имущества и возврату нелегально заработанных средств, включая проценты, которые он заработал на них.

Чжан принял решение суда и заявил, что не будет обжаловать приговор. Было установлено, что он незаконно получил деньги и дорогие подарки на сумму более 107 млн юаней ($16,3 млн), занимая различные партийные и правительственные должности в период с 2005 по 2019 годы, злоупотребляя своим положением.

Суд заявил, что Чжану было назначено мягкое наказание, поскольку он сознался в злодеяниях, предоставил дополнительную информацию о своих преступлениях и выразил раскаяние и вернул все украденное у государства.